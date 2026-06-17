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Les 10 prochaines galères de l’Angleterre dans cette Coupe du monde
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 08:57

Les 10 prochaines galères de l’Angleterre dans cette Coupe du monde

Les 10 prochaines galères de l’Angleterre dans cette Coupe du monde

Une fusillade près de son camp de base, un séisme, un cambriolage... L’Angleterre a traversé une préparation irréelle, avant de se lancer dans sa Coupe du monde contre la Croatie, ce mercredi soir. Attention, les Three Lions ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises.

→ Des criquets et du cricket

C’était la grosse crainte des autorités avant le début de cette Coupe du monde, et malheureusement, comme en 2012, le Texas est envahi par une horde d’insectes. Ce mercredi matin, Dallas s’est réveillé sous un énorme nuage… de criquets. D’après les premières estimations, c’est plus de 3 millions de criquets qui auraient pris les rênes de la ville. Le stade de Dallas, habituellement temple des Dallas Cowboys, est désormais celui des orthoptères. Le match entre l’Angleterre et la Croatie est donc annulé pour des raisons évidentes de sécurité. À la place, l’équipe nationale anglaise de cricket jouera son match 2 face à la Nouvelle-Zélande pour le compte de l’International Cricket Council, ce mercredi à 12 heures.

→ La grève de la faim justifie les moyens

Leurs absences avaient fait grand bruit dans les tabloïds britanniques. Grands oubliés de la liste dévoilée par Thomas Tuchel pour le Mondial américain, Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold ont décidé de se rebeller face à cette décision. Ce mercredi matin, les trois joueurs ont décidé d’entamer une grève de la faim dans l’hôtel de la sélection. Ils seraient attachés tous les trois à la porte d’entrée pour empêcher leur briseur de rêve allemand de sortir du camp de base. À la Jacques-Henri Eyraud, Tuchel aurait demandé au personnel de leur offrir une tisane pour atténuer leur colère.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com

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