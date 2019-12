Les 10 événements sportifs des dix dernières années

Que retenir de dix ans de sport, cinq olympiades (deux d'été, trois d'hiver), quelques coupes du monde de football et de rugby, des records du monde d'athlétisme et de natation dépoussiérés, l'avènement d'un nouveau maître du tennis au milieu de deux légendes vivantes ? Au cours de ces dix années, le sport français a traversé une poche d'air, riche en turbulences. Du meilleur au pire et du pire au meilleur. Renaissance du football et du cyclisme, crash du rugby, domination et déclin du handball masculin, duquel se sont inspirées les féminines pour conquérir le monde. Sur la neige, les spatules françaises sont revenues au plus haut niveau, entre domination et performances éphémères. Dix ans au cours desquels les Français auront brillé à cheval, avec des pagaies ou une ceinture noire, et se seront montrés pluridisciplinaires, du quasi herculéen décathlon au barbare pentathlon.Sélectionner dix événements parmi cet éventail ne peut être un choix de raison. Et fait de nous les premiers frustrés par les laissés de côté. Nous n'avons pas oublié Martin Fourcade ni Teddy Riner qui ont dominé leurs disciplines, comme Grégory Gaultier ou Marie Bochet. Nous aurions pu citer Simone Biles et Katie Ledecky, deux golden girls âgées de 22 ans qui empilent les médailles, ou leur compatriote Mikaela Shiffrin, skieuse alpine qui sait tout faire. Gardons-les pour 2029, elles qui, nous en faisons le pari, affoleront encore quelques olympiades. Une...