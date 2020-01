Les 10 événements sportifs à ne pas manquer en 2020 !

1. Les Jeux olympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août)La grande messe du sport est de retour ! Compétition sportive par excellence, les Jeux olympiques d'été sont l'un des événements les plus regardés au monde, attirant environ 2 milliards de téléspectateurs tous les quatre ans. Pendant deux semaines, plus de 10 000 athlètes venus du monde entier s'affronteront dans 33 sports répartis en 321 épreuves. Cette année, la France compte bien faire aussi bien que les 42 médailles obtenues en 2016 à Rio, lors des dernières olympiades. Dans les prochaines semaines, un porte-drapeau devrait être annoncé, ce qui lancera bel et bien la course pour l'or olympique.Lire aussi Japon : après le rugby, l'épreuve des JO2. L'Euro 2020 de football (du 12 juin au 12 juillet)Qui succédera au Portugal ? À l'occasion des soixante ans de la compétition, l'UEFA a décidé que les matchs se dérouleront à travers toute l'Europe, et non pas dans un seul pays : 12 villes ont ainsi été sélectionnées : Londres, Munich, Bakou, Glasgow, Bilbao, Budapest, Dublin, Amsterdam, Rome, Bucarest et Saint-Pétersbourg. L'équipe de France ? finaliste de l'Euro 2016 ? espère, comme en 1998-2000, réaliser le doublé, deux ans après sa victoire en Coupe du monde. Les Bleus ont hérité d'un groupe très relevé avec le tenant du titre, l'Allemagne et un adversaire pas encore qualifié. Didier Deschamps et ses hommes disputeront leur premier match le mardi...