Les 10 dates d'Olivier Giroud en équipe de France

Le grand gaillard l'assure, il n'a jamais fondu en larmes lors de son histoire avec les Bleus. Pourtant, son parcours avec l'Equipe de France est, sûrement plus que tout autres, de ceux qui peuvent arracher une larme au plus émotifs et aux amoureux de belles histoires, entre résilience, doutes et renaissances. Pour sa centième sélection en Equipe de France, voici les 10 dates qui ont fait le destin de Giroud en Equipe de France.

11 novembre 2011 : une première sélection à l'américaine

29 février 2012, première titularisation.... et premier but

16 octobre 2012, un sauveur à Vicente Calderon

19 novembre 2013, la reconquête collective d'un cœur blessé

Le 11 novembre 2011, Laurent Blanc lance dans le grand bain un attaquant montpelliérain de 24 ans du nom d'Olivier Giroud. Le gaillard fête là sa première sélection en remplaçant Gameiro à la 59ème minute contre les Etats-Unis. Peu après, Gonalons signe aussi sa 1ère et Loïc Rémy inscrit le but de la victoire. Car près d'une décennie en équipe de France c'est aussi ça : ce bon vieux Olive en a vu des têtes faire un petit tour par Clairefontaine avant de passer leur tour.Quelques mois plus tard, dans la brume d'une soirée d'hiver allemande, Blanc offre à Giroud sa première titularisation en Bleu. Il ne faudra que 21 minutes à celui qui sera champion de France quelques mois plus tard pour pousser le ballon entre les jambes de Tim Wiese, "" se souvient-il. On se dit alors que ça pourrait être le premier d'une longue série. Autant que Platini ? Non, pas quand même.A l'heure d'évoquer ses souvenirs avec l'Equipe de France, Olivier Giroud n'oublie pas de le citer : "". Un souvenir comme la première esquisse de ce que Giroud a toujours été condamné à faire. Répondre sur le terrain, par le jeu. A la 88minute d'un match dominé par les Espagnols, Deschamps fait rentrer le nouvel attaquant d'Arsenal. Et pour la première fois, il surprend son monde et égalise dans le money time.Olivier Giroud le sait, porter la tunique bleue, c'est revêtir les valeurs d'un peuple. Un peuple bafoué qui semble déjà convaincu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com