Les 10 Américains à suivre pendant la Coupe du monde

3EJGGD7 Pasadena, California, USA. 28th May, 2026. Obed Vargas of Mexico speaks during the Media Day before the match between Mexico and Australia at Rose Bowl Stadium. on May 28, 2026 in Pasadena, California. (Credit Image: © Arturo Cordero/eyepix via ZUMA Press Wire) EDITORIAL USAGE ONLY! Not for Commercial USAGE!

Avec le Mondial à la maison et alors que la Team USA lance sa compétition cette nuit (3h contre le Paraguay), les Américains seront forcément scrutés. Sauf que les ouailles de Mauricio Pochettino n’ont pas le monopole de l’américanité... Petit tour de table.

Obed Vargas

Naître en Alaska et terminer joueur de football pour la sélection mexicaine. Tel est l’étonnant destin d’Obed Vargas. Passé par les catégories de jeunes de la team USA, le gamin d’Anchorage fait ses gammes à Seattle, avec qui il devient le troisième plus jeune joueur de l’histoire de la MLS, à 15 ans et 351 jours. De quoi taper dans l’œil de l’Atlético de Madrid qui débourse trois millions d’euros pour l’attirer cet hiver et lui offre même huit titularisations en championnat.

Zion Suzuki

Le Japon tient peut-être enfin sa muraille. Zion Suzuki n’a de gros moteur que dans son nom, puisqu’il est gardien de but. Né dans le New Jersey d’un père ghanéen et d’une mère japonaise (le début d’un groupe de Coupe du monde comme on les aime), le portier grandit au pays au pays de Keisuke Honda et fait ses armes aux Urawa Red Diamonds. Suzuki fait le bonheur de Parme depuis deux ans, où il a explosé aux yeux du grand public. Le bonheur aussi de sa sélection puisqu’il n’a encaissé aucun but lors des trois derniers matchs, face à l’Écosse, l’Angleterre et l’Islande. Pas mal.…

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com