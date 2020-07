Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Leroy Sané signe au Bayern Munich Reuters • 03/07/2020 à 17:14









Leroy Sané signe au Bayern Munich par Léo De Garrigues (iDalgo) Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Leroy Sané au Bayern Munich en provenance de Manchester City a été officialisé par les deux clubs ce vendredi. A 24 ans, il signe un contrat de 5 ans dans le club bavarois, récemment titré en Bundesliga. Le prix de son transfert est estimé à 49M d'euros. Le 4 août dernier, lors du Community Shield, il fut victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou qui l'a éloigné des terrains pendant plus de 10 mois. Sous le maillot mancunien, Sané a marqué 39 buts et délivré 45 passes décisives en 135 rencontres toutes compétitions confondues.

