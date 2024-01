Lerager : « Copenhague méritait de passer en huitièmes »

On l'avait quitté avec les Girondins de Bordeaux en 2019, il a fait un retour fracassant sur nos écrans cet automne. Du haut de ses 30 ans, Lukas Lerager, qui vient de catapulter le FC Copenhague en huitièmes de Ligue des champions, revient sur cette épopée, ses vacances et son passage en France.

Que trouve-t-on au planning d’un joueur qui a deux mois de pause devant lui ?

Je viens de passer dix jours dans la région de Miami avec ma femme et mon fils. Nous sommes allés à Orlando, à Disneyland, au Magic Kingdom, puis nous sommes revenus à Miami pour quelques jours. C’était vraiment bien. Nous sommes ensuite rentrés à la maison, nous avons fait une pause pour Noël et il me reste maintenant dix jours de vacances. C’est bon pour le corps. Après tous les matchs que nous avons eus, ça fait du bien de se détendre maintenant. Ensuite, il nous restera un mois et demi avant le premier match contre Manchester City. Le plus important est que l’esprit soit prêt à travailler dur en janvier et au début du mois de février. Nous savons qu’un gros match nous attend le 13 février (date du match aller contre Manchester City, NDLR) .…

Propos recueillis par Florian Porta pour SOFOOT.com