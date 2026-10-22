Lepenant sur le niveau de jeu du FC Nantes : « On le sent quand on n'est pas bons »

Lepenant sur le niveau de jeu du FC Nantes : « On le sent quand on n'est pas bons »

Prêts pour le classique ? Alors que se profile un alléchant Saint-Étienne – FC Nantes pour tous les nostalgiques des années 1970 et les quelque fans de Ligue 2 (oui, il y en a), le début de saison du FC Nantes inquiète un peu . Avec deux défaites en neuf rencontres, les Ligériens de l’ouest sont 14 e , bien loin des autres Ligériens, leaders tranquilles après le victoire contre le Red Star, samedi dernier. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’opération ascenseur du FC Nantes connaît une belle panne. Rien n’est rédhibitoire, puisqu’une belle série relancerait les canaris, mais il est temps de prendre quelques points.

« Faire descendre cette institution, ça fait mal »

Dans un chouette entretien à Presse-Océan, le milieu de terrain, qui a failli quitter Nantes au mercato estival, a partagé ce constat. « Dès qu’on a commencé le championnat, ça ne s’est clairement pas passé comme on l’espérait. Et alors là… Tu penses forcément à la saison dernière, le traumatisme refait surface, c’est compliqué à gérer, est revenu l’ancien caennais. Peut-être aussi qu’on s’est vu trop beau dans ce championnat de Ligue 2 ». …

UL pour SOFOOT.com