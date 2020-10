Leonardo-Thomas Tuchel, il n'en restera qu'un au Paris Saint-Germain

Quelques minutes après la victoire 6-1 du Paris Saint-Germain face à Angers, le directeur sportif parisien Leonardo a fait irruption dans l'auditorium du Parc des Princes. Pas pour faire des sourires, mais plutôt pour régler ses comptes avec Thomas Tuchel devant la presse.

Leonardo : " La déclaration de Tuchel, je n'ai pas aimé "

Florenzi,

Les conférences de presse d'après-match de Ligue 1 au Parc des Princes se ressemblent toutes. Il y a d'un côté Thomas Tuchel qui raconte que tel ou tel joueur "" et que ce ne n'est jamais facile de gagner des matchs. Et de l'autre, un entraîneur dont l'équipe s'est prise une valise qui tente d'expliquer que le score est sévère et que ses joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. La conférence suivant PSG-Angers (6-1) n'a pas échappé à la règle, si ce n'est que Thomas Tuchel est arrivé avant Stéphane Moulin (contrairement aux habitudes, où c'est l'entraîneur visiteur qui ouvre le bal). Comme un présage de ce qui allait suivre. Alors que l'entraîneur du Sco était derrière les micros, un bruit court dans l'auditorium : "" Ça n'a pas loupé.Quelques secondes après le départ de Stéphane Moulin, la porte s'ouvre ainsi à nouveau et Leonardo fait irruption. Pourquoi le directeur sportif du PSG vient-il s'adresser à la presse ? Pour parler mercato, alors que celui-ci ferme ses portes le 5 octobre ? Un peu. Mais l'essentiel est ailleurs. Si Leonardo est là, c'est pour envoyer un message fort à Thomas Tuchel qui s'était plaint des transferts : "