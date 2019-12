Leonardo Jardim viré et remplacé par Robert Moreno

Quelques mois seulement après son retour à la tête de Monaco, Leonardo Jardim est de nouveau renvoyé vers la sortie par la direction qui lui a trouvé un remplaçant en la personne de Robert Moreno. Une façon de faire étrange, même si le projet de l'ASM a besoin d'un réel renouveau sportif.

Coupable et victime

En général, la courte période entre Noël et le premier de l'an renvoie à un moment pacifique. On digère ses récents excès, on se prépare aux prochains et les activités - professionnelles comme vacancières - s'avèrent globalement limitées. Mais ce samedi 28 décembre 2019, le football s'est permis de défier ces règles tacites. Comme si les présidents souhaitaient éviter de livrer un cadeau piégé pour le 25, et de souhaiter l'année à venir par une mauvaise nouvelle.C'est donc après l'heureux déballage sous le sapin et avant le champagne 2020 que Thiago Motta et Manuel Pellegrini ont appris leur mise à l'écart, par les dirigeants du Genoa (qui ont choisi Davide Nicola, pour remplacer l'Italien) et de West Ham (suite à la défaite du club, face à Leicester). Et puis, Leonardo Jardim a également reçu sa lettre de licenciement. Un départ organisé et préparé en coulisses depuis quelques temps déjà puisque le contrat de deux ans et demi de son successeur, Robert Moreno, a été officialisé dans la foulée.Une stratégie qui, tout de même, rend sceptique. Car en regardant en arrière, les choix de l'autorité monégasque ne peuvent que laisser à désirer. Le rappel des faits ? 11 octobre 2018 : en raisons de résultats catastrophiques, Jardim est remercié après quatre ans de succès sur le banc. 25 janvier 2019 : en raisons de résultats catastrophiques avec le débutant Thierry Henry, l'ASM rappelle... Jardim, qui évite finalement la relégation de manière assez tranquille avec notamment sept matchs d'invincibilité en championnat pour débuter son. Onze mois plus tard, le Portugais est donc de nouveau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com