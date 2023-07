Leonardo découpe Kylian Mbappé

Le PSG devrait songer à lui pour remplacer Luis Campos !

Entre les missives piquantes et les coups de pression devant la presse, le torchon brûle entre Kylian Mbappé, qui n’est toujours pas ouvert à la possibilité de prolonger jusqu’en 2025, et le PSG. Directeur sportif du club parisien entre 2011 et 2013, puis entre 2019 et 2022, Leonardo a son petit avis sur ce que devrait faire son ancien employeur. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière » , a-t-il tranché dans les colonnes du journal L’Équipe ce dimanche soir.…

LT pour SOFOOT.com