Leonardo Balerdi, seul sur Mars

05 Leonardo Julian BALERDI ROSA (om) during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Lens at Orange Velodrome on October 22, 2022 in Marseille, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon sport

Joueur clivant d’un club qui déchaîne les passions, Leonardo Balerdi catalyse régulièrement les critiques de la sphère marseillaise, souvent impitoyable. Avant de se déplacer à Lens samedi soir pour jouer une grosse partie de la saison de l’OM, l’heure est à la consultation pour le mal-aimé phocéen.

Comment un talent précoce qui a grandi dans les plus grandes écuries d’Argentine, d’Allemagne et de France tout en étant couvert de louanges par ses sélectionneurs a-t-il pu devenir le bouc émissaire de tout un club ? Pour le comprendre, une information capitale est à intégrer : la carrière de Leonardo Balerdi est remplie de contradictions. D’abord milieu offensif en jeune à Villa Mercedes puis à Boca Juniors, c’est comme défenseur central qu’il fera sa place dans le grand monde. Transféré pour 15 millions d’euros à Dortmund en janvier 2019 après une éclosion brutale à 19 ans chez les Xeneizes , il ne disputera que 8 rencontres professionnelles en 18 mois dans la Ruhr. Excellent à l’OM lors du début de saison 2021-2022 sous Jorge Sampaoli entre Luan Peres et William Saliba, il bouclera l’année sur le banc derrière un Duje Ćaleta-Car sorti du placard. Sorti à la 28 e minute par Igor Tudor, intraitable début septembre 2022 face à Lille (2-1), il a récemment été préféré à l’immense Chancel Mbemba lors d’un Olympico (1-2) décisif au Groupama Stadium… Capable de briller au duel et à la relance pendant 89 minutes, puis de tout envoyer en l’air en une fraction de seconde, l’Argentin est aussi de ceux qui peuvent déconnecter à tout moment. Une instabilité chronique qui agace à juste titre, mais qui peut aussi s’expliquer par sa très faible expérience au haut niveau avant de débarquer sur le Vieux-Port – 13 matchs en pro seulement. « Je me suis amélioré sur plusieurs aspects. J’ai joué beaucoup de matchs, cela m’a permis de grandir. Comme tout le monde j’ai fait des erreurs et j’ai eu des moments plus bas » , témoigne-t-il au moment de revenir sur son parcours récent. Alors fatalement, au moment de s’immiscer dans les débats enflammés entre supporters phocéens, Balerdi fait ressortir l’essence même de ce qu’est l’Olympique de Marseille : un savant cocktail qui mélange exigence, passion et exagération, le tout parfois relevé par un zeste de mauvaise foi.

Dans une mauvaise passe

Si bon nombre de Marseillais ont décidé de couper le cordon avec Leonardo Balerdi sans imaginer quelconq

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com