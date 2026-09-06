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Leonardo Balerdi réussit sa première avec la Roma
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 12:27
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Leonardo Balerdi réussit sa première avec la Roma

Leonardo Balerdi réussit sa première avec la Roma

Le nouveau centurion de la Roma ? La semaine dernière, Leonardo Balerdi quittait l’Olympique de Marseille pour l’AS Rome sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 13 millions d’euros. Après six ans passés à essuyer les moqueries des supporters phocéens, l’Argentin a découvert la Serie A samedi contre l’Atalanta Bergame.

Balerdi remporte 100% de ses duels

Entré en jeu à la 67 e minute à la place de l’Ivoirien Evan Ndicka, Balerdi a réussi sa première avec les Giallorossi . Ses statistiques en témoignent : 91% de passes réussies, 100% de duels remportés, 3 ballons récupérés et aucune faute commise. La Gazzetta dello Sport estime que grâce à cette performance, Balerdi « devrait beaucoup jouer » cette saison sous les ordres de Gian Piero Gasperini.

MBC pour SOFOOT.com

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