Leonardo Balerdi : « Marcelino a essayé de changer beaucoup de choses »

Comment se mettre les supporters dans la poche.

Invité par La Provence à revenir sur ses 100 premiers matchs sous le maillot marseillais, Leonardo Balerdi s’est confié sur son amour pour le club phocéen et le plaisir qu’il ressent à jouer au stade Vélodrome, au sein duquel il a « l’impression d’être sur un volcan » . Pas encore indiscutable cette saison, l’Argentin explique avoir beaucoup évolué dans sa façon de voir le football, lui qui « travaille beaucoup en dehors de la Commanderie » , notamment sur « des choses qui te font sentir bien sur le terrain » . « Je ne peux pas penser à devenir un des meilleurs à mon poste , admet aussi l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Je me cantonne seulement à ce que je peux contrôler : m’entraîner et me reposer de la meilleure manière », preuve qu’il a adopté une philosophie en adéquation avec ses axes de progression.…

JF pour SOFOOT.com