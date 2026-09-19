Leonardo Balerdi évoque ses rapports avec les supporters de l'OM avant le Classique

Libéré, délivré, ils me siffleront plus jamais. Après six saisons contrastées sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a rejoint l’AS Rome cet été . « J’ai senti que c’était le moment de connaître un autre championnat. Six ans dans un club, c’est beaucoup. Six ans à l’OM, c’est quelque chose que tout le monde ne fait pas à notre époque » , a confié le défenseur argentin dans un entretien à DAZN.

Sa dernière sortie sous le maillot phocéen restera donc un amical face à l’Atlético de Madrid lors duquel il s’était fait siffler. « C’était un moment difficile, je ne voulais pas finir comme ça. Mais je ne reste pas avec ça, je prends toutes les choses vécues à Marseille, les bonnes et les mauvaises. Cela va m’aider pour l’avenir. Je reste aussi sur l’amour que les supporters m’ont donné pendant six ans, c’est le plus important. » …

TB pour SOFOOT.com