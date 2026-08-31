Leonardo Balerdi est parti, nom d'une pipe

Leonardo Balerdi a quitté l'Olympique de Marseille pour l'AS Rome ce dimanche. Une libération pour certains, un regret pour d'autres. Pourtant dans un club en perpétuel remaniement où entraîneurs et joueurs se succèdent plus vite que les saisons, Balerdi est resté six ans où il a tout connu des affres et de la passion vertigineuse qui s'emparent de la ville et de son stade.

La tête basse, le visage fermé et le pas mal assuré jusqu’au banc de touche où l’attendait Bruno Genesio et les remplaçants alors qu’une grande partie du Vélodrome poursuivait sa bronca, voilà quelles ont été les secondes de Leonardo Balerdi sous les couleurs olympiennes. Blessé au mollet, conspué par son propre public et surtout touché psychologiquement, celui qui a porté pendant six saisons la tunique immaculée aura donc le 14 août et un amical face à l’Atlético de Madrid (1-2) comme jubilé. Il aura tout connu avec l’OM sauf les titres : les joies des grandes soirées européennes comme la victoire aux tirs au but face à Benfica en 2024, les désillusions comme un certain soir de mars 2023 où il a manqué son penalty face à Annecy en quart de finale de Coupe de France, en passant par le capitanat, le déclassement, de l’ivresse des sommets lorsque 60 000 personnes scandent son nom au malaise d’être conspué à chaque prise de balle.

L’impossible continuité

L’histoire de Leonardo Balerdi avec l’Olympique de Marseille est similaire à celle de Gabrielle et Carlos dans Desperate Housewives . Plutôt que la valse, c’est un tango qu’a dansé l’international argentin avec le club phocéen. Ce match contre l’Atlético n’était qu’un aperçu de ce qu’il a traversé dans la cité phocéenne, un sas vers la sortie contenant toutes les frustrations accumulées depuis plusieurs mois déjà et qui ont précipité la fin de l’aventure.…

Tous propos recueillis par LB à Marseille.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com