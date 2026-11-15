Léon XIV reçu à Cusco, dans les hautes Andes péruviennes

Le pape Léon XIV est accueilli par des personnes vêtues de costumes traditionnels andins à son arrivée à l'aéroport international Alejandro Velasco Astete de Cusco, au Pérou, le 15 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Accueilli par des milliers de fidèles en habits traditionnels, Léon XIV a été reçu dimanche à Cusco, dans les Andes péruviennes, pour une étape éprouvante de sa tournée en Amérique du Sud, un mois après son opération pour un cancer du poumon.

"Bienvenido, Tayta León!" (Bienvenue, père Léon! en quechua), proclamait une banderole sur un bâtiment sur lequel se trouvaient quelques fidèles que le pape a salué d'un sourire à sa descente d'avion.

Le pape a ensuite traversé en papamobile les rues bondées de l'ancienne cité inca pour rejoindre Saqsaywaman, une imposante forteresse dominant la ville située à 3.400 mètres d'altitude.

Quelque 100.000 personnes, selon le Vatican l'attendaient, beaucoup vêtus de ponchos aux couleurs vives et de jupes traditionnelles andines.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde achèvera lundi une intense tournée de 12 jours en Amérique du Sud qui l'a également conduit en Uruguay et en Argentine.

Le pape Léon XIV salue des personnes rassemblées sur le toit d'un bâtiment où une banderole proclame "Bienvenido, Tayta Leon!" (Bienvenue père Léon en quechua), à son arrivée à l'aéroport international Alejandro Rojas Astete de Cusco, au Pérou, le 15 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"La beauté de ce lieu est indéniable (...). Saqsaywaman, tel un autel de pierre, s'élève vers le ciel andin, où les anciens montaient à la recherche du divin", a déclaré Léon XIV, alors qu'il commençait à pleuvoir.

"En tant que chrétien, catholique, mais surtout Andin", je ressens une "rencontre entre la religion catholique et les croyances andines", a confié à l'AFP Kelvin Pfuyo, un ingénieur civil de 35 ans.

Dans l'ancienne capitale inca, le souverain pontife a également dirigé une prière devant une foule rassemblée sur la place d'Armes, avec l'imposante cathédrale de pierre en toile de fond.

Entre altitude et chaleur humide, la journée va mettre à l'épreuve la résistance physique du pape, qui a cependant évoqué vendredi à Chiclayo, son ancien diocèse dans le nord du pays, une amélioration de sa santé.

"Je vous remercie pour votre affection, votre soutien et vos prières, en particulier pour ma santé, en ces moments d'épreuve que (...) je suis en train de surmonter", a-t-il dit.

Léon XIV, né aux États-Unis, mais qui possède également depuis 2015 la nationalité péruvienne, entend avec cette tournée revigorer une foi en déclin, défendre les pauvres et les marginalisés, et dénoncer les maux de la région, de la montée de la violence à la baisse de la natalité.

Une femme autochtone marche avec un alpaga (Vicugna pacos) dans le parc archéologique de Sacsayhuamán, à la veille de la visite du pape Léon XIV à Cusco, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )

Avant de devenir pape, Robert Prevost a exercé son ministère pendant près de deux décennies au Pérou.

Communautés autochtones

Après cette étape dans les Andes, Léon XIV doit s'envoler pour Pucallpa. Dans cette ville, l'une des plus grandes de l'Amazonie péruvienne, il rencontrera des représentants des peuples autochtones amazoniens.

Située sur les rives du fleuve Ucayali, au cœur de la forêt tropicale, la ville est un centre d'exploitation forestière et une porte d'entrée vers les communautés autochtones de la région.

Le Pérou a perdu 3,2 millions d'hectares de forêts humides amazoniennes entre 2001 et 2024, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique.

"Je veux que mes enfants puissent encore respirer un air pur. C'est mon plus grand espoir avec le pape", a confié à l'AFP Fernando Carteiro, un dirigeant autochtone de 53 ans, vivant sur une île proche de Pucallpa.

Léon XIV assistera à une danse traditionnelle du peuple shipibo-konibo, avant de prononcer un discours qui pourrait aborder les menaces qui pèsent sur les populations autochtones, notamment le narcotrafic, la déforestation illégale et la pollution.

Fernando Carteiro, dirigeant autochtone de Yarinacocha, dans la région d'Ucayali, se tient sur une parcelle de forêt brûlée à Once de Agosto, sur une île de la lagune de Yarinacocha, le 14 novembre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Pour symboliser l'importance de la préservation de la forêt tropicale, il devrait bénir et arroser un shihuahuaco, un arbre parmi les espèces les plus anciennes de la forêt amazonienne et symbole de l'enjeu de la préservation de cette région de l'est du pays andin.

Il célébrera ensuite une messe qui devrait attirer des dizaines de milliers de pèlerins, avant de s'envoler pour Lima, d'où il repartira lundi pour Rome.

Malgré le rythme soutenu du voyage, Léon XIV est apparu en forme lors de ses nombreuses apparitions publiques.

Cette dernière journée de déplacements sera particulièrement scrutée, un mois après son opération pour un cancer du poumon, diagnostiqué moins de 18 mois après le début de son pontificat.