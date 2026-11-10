Léon XIV évoque son opération, loue la "persévérance"

Le pape Léon XIV célèbre une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon a évoqué mardi, au troisième jour de sa visite en Argentine, sa récente opération pour un cancer du poumon, mais exhorté à la "persévérance", affirmant que les limites du corps "ne peuvent éteindre le zèle" pastoral.

"Ni l’âge ni les limites du corps ne peuvent éteindre le zèle: nos forces peuvent s’épuiser, mais jamais la puissance de Dieu", a déclaré le souverain pontife dans la cathédrale de Cordoba (nord), où il s'adressait aux évêques, prêtres, séminaristes et religieux locaux.

Peu auparavant, il les avait encouragés à la "persévérance au milieu de la souffrance", malgré "la fidélité éprouvante" qu'ils peuvent éprouver parfois dans le vie sacerdotale.

La foule pour accueillir le pape Léon XIV qui arrive en papamobile avant de célèbrer une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Mentionnant, très brièvement, sa "récente hospitalisation", il a cité l'exemple d'un saint argentin, le "curé (José Gabriel) Brochero" (1840-1914), qui bien qu'"aveugle et atteint de la lèpre", continuait son oeuvre de missionnaire et "à servir son peuple".

Le souverain pontife de 71 ans effectue en Uruguay, en Argentine jusqu'à mercredi, puis au Pérou, une intense tournée de 12 jours en Amérique latine, son premier voyage depuis son opération il y a quatre semaines.

- "Soyez saints" !"-

Mardi, il a célébré devant 650.000 fidèles, en périphérie de Cordoba, sa deuxième messe en plein air, après un autre office lundi à Buenos Aires qui a rassemblé près de 2,5 millions de personnes, l'assistance la plus massive de son pontificat.

Dans son homélie, il a appelé les Argentins à "être saints", en s'inspirant de saints argentins dédiés à "la construction d'une patrie fraternelle et solidaire", telle la laïque jésuite Maria Antonia de Paz y Figueroa, dite "Mama Antula" (1730-1799).

Une fidèle attend le pape Léon XIV qui doit célèbrer une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Diego Lima )

Un message de paix et d'union a été une attente forte et récurrente de la visite du pape, exprimée par nombre d'Argentins interrogés ces derniers jours par l'AFP, dans une société encline aux tensions sociales et à la polarisation politique.

"Dans ce pays, nous ne sommes pas unis, nous ne luttons pas comme un peuple uni. J’espère que (le pape) nous aidera à nous unir", confiait à l'AFP avant la messe Walter Luna, ouvrier de 46 ans, venu avec ses quatre enfants dont un petit de 3 ans.

"On est venu partager la foi, l’espérance en famille, l'espoir que le pape nous apporte la paix", glissait-il.

Venus de provinces argentines, du Chili, du Pérou voisins, des dizaines de milliers de fidèles avaient passé la fraîche nuit emmitouflés dans des couvertures, leur poncho, sur des chaises pliantes, sur le site de la messe, une vaste esplanade d'un complexe aéronautique en périphérie de Cordoba.

"Du bruit", encore

Dans un discours stimulant face aux religieux, il a demandé à l'Église catholique et à ceux qui l'incarnent, à continuer à "faire du bruit", reprenant une célèbre injonction faite par son prédécesseur argentin François en 2013, lors de Journées mondiales de la Jeunesse.

"Rêvez d’une Église qui continue à faire du bruit, comme vous l’a demandé votre compatriote François !" a-t-il lancé.

Le pape François, ancien archevêque populaire de Buenos Aires, n'eut jamais l'occasion de revenir en Argentine en 12 ans de pontificat jusqu'à sa mort en 2025, un regret palpable chez nombre d'Argentins.

Enfin Léon XIV a invité le clergé, les séminaristes, les diacres, à ne pas hésiter à recourir à la technologie et être "créatifs" dans leur mission pastorale.

"De nos jours, l’idée de recourir à la technologie pour continuer à rendre témoignage est merveilleuse : soyez créatifs et trouvez de nouvelles façons de continuer à prêcher", a souligné le pape.

Le pape Léon XIV célèbre une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Dans la soirée de mardi, de retour à Buenos Aires, le pape devait avoir une rencontre avec les jeunes Argentins sur le site de la messe de dimanche, avec une nouvelle fois une forte affluence attendue.

A Cordoba mardi, un garçonnet a joué une souriante note dissonante à l'arrivée du pape, lorsqu'après lui avoir chaleureusement serré la main, il a lancé au souverain pontife : "Sacrée petite bague, hein !" en complimentant à son doigt l'imposant Anneau du Pêcheur, symbole du successeur de Saint-Pierre, déclenchant les rires autour de lui.