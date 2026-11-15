Léon XIV arrive à Cusco, dans les hautes Andes péruviennes

Le pape Léon XIV salue les fidèles à son arrivée au sanctuaire Santo Toribio de Mogrovejo à Zaña, dans la province périvienne de Chiclayo, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Léon XIV est arrivé dimanche à Cusco, dans les hautes Andes péruviennes, pour une étape particulièrement exigeante de sa tournée en Amérique du Sud, un mois après son opération pour un cancer du poumon.

Des garçons vêtus de ponchos et des filles portant des jupes traditionnelles andines l'ont accueilli à sa descente d'avion. Le souverain pontife a également salué une délégation officielle.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde, âgé de 71 ans, achèvera lundi une intense tournée de 12 jours en Amérique du Sud qui l'a également conduit en Uruguay et en Argentine.

"Il a travaillé ici, au Pérou, il est très proche des gens et connaît bien notre réalité. Nous espérons qu'il transmettra un message de paix", a déclaré à l'AFP Kelvin Pfuyo, un ingénieur civil de 35 ans.

Malgré sa récente opération, le pape a maintenu dans son programme la visite de Cusco, ancienne capitale inca située à 3.400 mètres d'altitude. Il y restera environ trois heures avant de s'envoler pour Poucallpa, au coeur de l'Amazonie péruvienne.

Entre altitude et chaleur humide, la journée va mettre à l'épreuve la résistance physique du souverain pontife, qui a cependant évoqué vendredi à Chiclayo, son ancien diocèse dans le nord du pays une amélioration de sa santé.

Vue générale de la ville de Cusco, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )

"Je vous remercie pour votre affection, votre soutien et vos prières, en particulier pour ma santé, en ces moments d'épreuve que (...) je suis en train de surmonter", a-t-il dit.

A Cusco, il se rendra notamment à Saqsaywaman, une imposante forteresse dominant la ville pour rencontrer des représentants de traditions religieuses populaires.

Léon XIV, né aux États-Unis, mais qui possède également depuis 2015 la nationalité péruvienne, entend avec cette tournée revigorer une foi en déclin, défendre les pauvres et les marginalisés, et dénoncer les maux de la région, de la montée de la violence à la baisse de la natalité.

Une femme autochtone marche avec un alpaga (Vicugna pacos) dans le parc archéologique de Sacsayhuamán, à la veille de la visite du pape Léon XIV à Cusco, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )

Avant de devenir pape, Robert Prevost a exercé son ministère pendant près de deux décennies au Pérou, où 67 % de la population se déclare catholique, selon une enquête de Latinobarometro de 2026.

Cusco fut partiellement détruite lors de la conquête espagnole au XVIe siècle, avant de devenir un important centre d'évangélisation.

Communautés autochtones

Léon XIV récitera également l'Angélus devant la cathédrale de Cusco, avant de s'envoler pour Pucallpa. Dans cette ville, l'une des plus grandes de l'Amazonie péruvienne, il rencontrera des représentants des peuples autochtones amazoniens.

Située sur les rives du fleuve Ucayali, au cœur de la forêt tropicale, la ville est un centre d'exploitation forestière et une porte d'entrée vers les communautés autochtones de la région.

Le Pérou a perdu 3,2 millions d'hectares de forêts humides amazoniennes entre 2021 et 2024, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique.

"Je veux que mes enfants puissent encore respirer un air pur. C'est mon plus grand espoir avec le pape", a confié à l'AFP Fernando Carteiro, un dirigeant autochtone de 53 ans, vivant sur une île de la région.

Léon XIV assistera à une danse traditionnelle du peuple shipibo-konibo, avant de prononcer un discours qui pourrait aborder les menaces qui pèsent sur les populations autochtones, notamment le narcotrafic, la déforestation illégale et la pollution.

Fernando Carteiro, dirigeant autochtone de Yarinacocha, dans la région d'Ucayali, se tient sur une parcelle de forêt brûlée à Once de Agosto, sur une île de la lagune de Yarinacocha, le 14 novembre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Pour symboliser l'importance de la préservation de la forêt tropicale, le pape pourrait participer à une cérémonie de plantation d'un shihuahuaco, un arbre de l'Amazonie pouvant vivre plus de 1.000 ans, mais vulnérable à l'exploitation forestière.

Il célébrera ensuite une messe qui devrait attirer des dizaines de milliers de pèlerins, avant de s'envoler pour Lima, d'où il repartira lundi pour Rome.

Malgré le rythme soutenu du voyage, Léon XIV est apparu en forme lors de ses nombreuses apparitions publiques.

Cette dernière journée de déplacements sera particulièrement scrutée, un mois après son opération pour un cancer du poumon, diagnostiqué moins de 18 mois après le début de son pontificat.