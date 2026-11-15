Léon XIV appelle à entendre "le cri" de la terre et des pauvres en Amazonie

Le pape Léon XIV lors d'une rencontre avec des missionnaires et des représentants des communautés amazoniennes, à Pucallpa, au Pérou, le 15 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape a dénoncé dimanche les menaces qui pèsent sur l'Amazonie et l'"abandon" des populations autochtones par les autorités, appelant à écouter le "cri" de la terre et des pauvres, lors d'un discours à Pucallpa, dans l'est du Pérou, après une étape dans les Andes.

Le souverain pontife de 71 ans s'est rendu dans la matinée à Cusco, à quelque 3.400 mètres d'altitude, avant de plonger dans la chaleur humide de l'Amazonie. Une journée éprouvante, un mois après son opération pour un cancer du poumon.

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde achèvera lundi à Lima sa tournée de 12 jours en Amérique du Sud, après l'Uruguay et l'Argentine.

"Le cri de la terre et le cri des pauvres s'élèvent ensemble", a déclaré le pape devant des missionnaires et des représentants de peuples autochtones arborant des tenues traditionnelles aux couleurs vives, des coiffes et des colliers de perles.

"Il n'est pas possible de dissocier la protection de la forêt amazonienne du souci des peuples qui y vivent", a-t-il ajouté, dénonçant "les logiques du marché" et "l'exploitation" des ressources.

Il a notamment évoqué la déforestation, l'exploitation minière illégale et la pollution pétrolière.

Le Pérou a perdu 3,2 millions d'hectares de forêts humides amazoniennes entre 2001 et 2024, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique.

"Respirer un air pur"

"Il est inacceptable que, dans de nombreuses communautés, le droit d'accès à la santé et à l'éducation soit bafoué en raison de l'éloignement géographique et de l'abandon des institutions", a ajouté Léon XIV.

Lissete Mendoza, une infirmière de 41 ans, s'est félicitée que le pape ait "porté son regard sur les peuples autochtones", "si souvent bafoués et humiliés".

Le souverain pontife a également dénoncé l'assassinat de chefs autochtones "pour avoir protégé leurs territoires", réclamant "justice" pour eux. "Même défendre sa propre maison peut coûter la vie", a-t-il déploré.

Au Pérou, 66 défenseurs des terres et de l'environnement ont été tués ou ont disparu entre 2012 et 2025, selon des données de l'ONG Global Witness.

Des membres du peuple autochtone shipibo-konibo attendent l'arrivée du pape Léon XIV, à Pucallpa, au Pérou, le 15 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"Je veux que mes enfants puissent encore respirer un air pur. C'est mon plus grand espoir avec le pape", a confié à l'AFP Fernando Carteiro, un dirigeant autochtone de 53 ans.

"Le monde regarde, notre forêt disparaît", proclamait une banderole portée par des communautés autochtones.

Sous un soleil de plomb, par 36 degrés, les fidèles se protégeaient avec des chapeaux et des parapluies, tandis qu'un camion de pompiers arrosait la foule pour la rafraîchir.

Au bord du fleuve, des flûtes accompagnaient les danses de participants en costumes traditionnels. "Le pape, le pape en terre rouge !", scandaient des enfants auxquels Léon XIV a serré la main à son arrivée.

Le programme prévoit également la bénédiction d'un shihuahuaco, un arbre emblématique de l'Amazonie, et une messe avant le retour du pape à Lima dans la soirée.

Ferveur dans les Andes

Plus tôt dimanche, des milliers de fidèles ont accueilli le pape à Cusco. "Bienvenido, Tayta León!" (Bienvenue, père Léon! en quechua), proclamait une banderole sur un bâtiment.

Le pape a traversé en papamobile les rues bondées de la ville pour rejoindre Saqsaywaman, une imposante forteresse dominant l'ancienne capitale inca.

Quelque 100.000 personnes l'y attendaient, selon le Vatican, beaucoup vêtues de ponchos colorés et de jupes traditionnelles andines.

"La beauté de ce lieu est indéniable (...). Saqsaywaman, tel un autel de pierre, s'élève vers le ciel andin, où les anciens montaient à la recherche du divin", a déclaré Léon XIV, alors qu'il commençait à pleuvoir.

Le pape Léon XIV est accueilli par des personnes vêtues de costumes traditionnels andins à son arrivée à l'aéroport international Alejandro Velasco Astete de Cusco, au Pérou, le 15 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"En tant que chrétien, catholique, mais surtout andin", je ressens une "rencontre entre la religion catholique et les croyances andines", a confié à l'AFP Kelvin Pfuyo, un ingénieur civil de 35 ans.

Vendredi à Chiclayo, son ancien diocèse dans le nord du Pérou, le pape avait affirmé être "en train de surmonter" ses problèmes de santé.

Né aux États-Unis et de nationalité péruvienne depuis 2015, Léon XIV a exercé son ministère pendant près de deux décennies au Pérou avant de devenir pape.