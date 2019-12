Léon Marchand, un prodige de la natation dans la droite ligne de ses parents

Dans le restaurant désert de l'Hôtel Hilton, la scène est plutôt cocasse. Assis sur un fauteuil devant l'objectif, Léon Marchand, 17 ans, répond timidement à ses premières questions en tant que membre de l'équipe de France A.L'adolescent des Dauphins du TOEC, club toulousain, dispute à partir de jeudi les 100 m, 200 m et 400 m 4 nages et le 200 m papillon. Debout derrière la caméra, Xavier Marchand, 46 ans, ancien nageur devenu journaliste, vérifie sa mise au point. Le fils sur les traces de son paternel. ?null Ready to fight ?@leon_marchand? ?null@euroswim2019? - Glasgow thursday 5th december null 400m Individual Medley - Preliminary ??@CastelNicolas1? ?@chanmard ??@dauphinsdutoec??@FFNatation? pic.twitter.com/EEprIgW0OW-- Bonnet Céline (@Bonnet28) December 3, 2019 « Enfin, pas vraiment, sourit le vice-champion du monde 1998 du 200m 4 nages. Il a déjà largement dépassé mes temps du siècle dernier (NDLR : il a battu fin août le record de France du 400 m 4 nages en 4'16"37, soit 4''36 de mieux que papa en 1997) ! C'est génial qu'il m'efface... »Côté gènes, le grand espoir de la natation tricolore, champion de France en titre du 200 m papillon, est plutôt bien servi. Après le père, demandez la mère, Céline Bonnet, 43 ans, multiple championne de France en 4 nages ou en dos.« Pourtant, on n'a rien fait pour le pousser, bien au contraire, se souvient Xavier. Je connais ce sport, les gens, l'élément, et je sais combien ça peut être pénible. J'avais peur aussi qu'on lui parle de moi. Quand il va à la piscine Nakache de Toulouse, il y a ma tronche dans l'entrée. Mais tout ça a l'air de lui passer au-dessus. »« Qu'il ait la banane et qu'il s'amuse »Depuis deux ou trois ans, Xavier n'hésite plus à glisser quelques conseils. « J'ai mis du temps à capter qu'il voulait ça, analyse-t-il. Quand il n'a pas voulu réintégrer un cursus normal en seconde ...