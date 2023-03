Léo Leroy : « Mon père était un peu plus fou que moi »

À 23 ans, Léo Leroy n'est pas seulement le fils de Jérôme, mais aussi un joueur de plus en plus installé en Ligue 1 à Montpellier, où il a gagné du temps de jeu en 2023. Avant le déplacement à Marseille ce vendredi soir, le milieu de terrain parle de sa progression, des conseils du paternel et de la place de la technique dans le foot.

Avant d’être stoppé par une blessure musculaire le mois dernier, tu avais retrouvé beaucoup plus de temps de jeu avec Montpellier (8 titularisations). Comment expliques-tu ce renouveau ?

Ça va bientôt faire deux ans que je suis arrivé à Montpellier et il m’a fallu un petit temps d’adaptation. J’ai mis du temps à appréhender le niveau de la Ligue 1, à trouver mes repères. J’ai souvent été remplaçant, j’ai peut-être aussi manqué de rythme à certains moments. Il y a eu la nomination de Romain Pitau, puis cette trêve pendant la Coupe du monde qui m’a fait du bien. Je suis revenu un peu plus tôt que les autres pour m’entraîner avec la réserve avec laquelle j’ai joué deux matchs de championnat fin novembre et début décembre. Je me suis senti bien pendant la préparation, et le coach m’a récompensé en me mettant titulaire lors des amicaux. Et il m’a reconduit en championnat. C’est la première fois que j’ai pu autant enchaîner dans ce rôle de titulaire, même si ça peut vite tourner avec Joris (Chotard) et Khalil (Fayad) . Là, c’était à mon tour. …

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com