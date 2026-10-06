Leny Yoro revient sur sa première sous le maillot bleu

Comment mieux rentrer dans le bain international qu’en étant opposé à Romelu Lukaku ? Si son compatriote de charnière Maxence Lacroix a souvent marqué le robuste attaquant belge, Leny Yoro ne s’est pas caché quand il a fallu se livrer dans des duels dignes de la lutte gréco-romaine lors de France-Belgique (4-1), ce lundi soir au Stade de France. Pour une première sélection avec les A , l’ancien Lillois de 20 ans n’a pas manqué de toupet, même balle au pied où il a parfois bien remonté le ballon.

Et maintenant : convaincre en club

Après la partie, le défenseur central d’1,90m a confié que « ce type de match, en tant que jeune, ça nous aide beaucoup à avancer » , avant de continuer : « La Premier League, c’est un peu ce type de match. Ça va m’aider, ça va m’aider à montrer mes qualités à tout le monde . » …

AC pour SOFOOT.com