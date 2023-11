Lens : un de perdu, vice à retrouver

Tombés les armes à la main sur la pelouse du PSV Eindhoven, les Lensois découvrent les joies du très haut niveau, et des détails qui ne tournent pas en leur sens. Pour le moment.

L’entrée en matière exceptionnelle de Lens dans cette Ligue des champions l’a presque fait oublier, mais les Sang & Or sont des novices à ce niveau. Arracher un nul à Séville puis battre Arsenal à Bollaert ne suffit pas à combler des années d’inexpériences sur la grande scène européenne. Tout ça, le RC Lens l’a réalisé lors de sa double confrontation face au froid PSV Eindhoven. Après le nul à Bollaert, il y a eu une défaite frustrante, ce mercredi, sur la pelouse d’un Philipps Stadion qui ne réussit décidément pas aux équipes françaises. Résultat des courses : le RCL n’a pris qu’un point face à l’adversaire supposé le plus faible de son groupe. Mais, en dépit du bilan comptable, les Lensois ne peuvent ressortir que plus forts de cette soirée pluvieuse à Eindhoven.

Maladresse technique et combat

À l’heure d’analyser cette rencontre, Franck Haise et son staff ne manqueront sûrement pas de pointer le positif dans cette première défaite de la saison en Ligue des champions. Déjà, Lens a dû attendre quatre matchs pour y goûter, ce qui est une petite victoire. Surtout, les Artésiens ne sont pas passés loin d’un résultat positif dans la ville de Philipps, après un poteau de Guilavogui en toute fin de match, et une tête sauvée sur la ligne. « Ça se joue sur des détails dans ce genre de compétition, à l’image de la dernière occasion sur le poteau. Les petits détails n’étaient pas en notre faveur », analysait après la rencontre Adrien Thomasson, au micro de RMC Sport. Peu en vue toute la soirée, l’ancien Strasbourgeois était plus lucide dans les couloirs : « On a eu du mal à se créer des occasions, on a manqué de justesse technique. Il manquait toujours la bonne passe, le bon contrôle, la bonne initiative. Quand on était calme avec le ballon, on arrivait à les déplacer. Il y avait un coup à faire…». …

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com