Lens tombe à Châteauroux ! par Samuel Martin (iDalgo) Le Racing Club de Lens pouvait, en cas de victoire à Châteauroux lors du dernier match de la 25e journée de Ligue 2, revenir à un point de Lorient défait à Clermont vendredi. Mais l'occasion est manquée puisque les Sang et Or ont butté sur des Castelroussins survoltés (3-2). Après une première période timide où seul l'ouverture du score de Keny (40', 1-0) sonnait comme un éclair, le match s'est emballé dans le second acte. En effet, les locaux appuient sur l'accélérateur peu après l'heure de jeu grâce à des réalisations de Diarra (66', 2-0) et Operi (69', 3-0). On se dit alors que les Lensois vont sombrer.. mais les hommes de Philippe Montanier font preuve d'orgueil en réduisant le score à deux reprises à l'entrée des dix dernières minutes avec Doucoure (82', 3-1) et Banza (85', 3-2). Néanmoins, les Nordistes n'arriveront pas à faire la différence pour arracher le match nul. Une défaite regrettable au vu du nombre d'occasions manquées par les visiteurs. En revanche la Berrichonne réalise une bonne opération en prenant 6 points d'avance sur le barragiste.

