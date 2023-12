Lens tamponne Séville et continue son aventure européenne

Au terme d'une soirée plus électrique que spectaculaire, le RC Lens a tenu tête au Séville FC, avant de le faire plier en toute fin de match. Cette deuxième victoire européenne de la saison envoie les Sang & Or en barrage de Ligue Europa, à l'issue d'un braquage savoureux.

RC Lens 2-1 Séville FC

Buts : Frankowski (63 e , SP) & Fulgini (94 e ) pour Lens // Ramos (79 e , SP) pour Séville

L’important, ce n’est pas toujours les trois points. Face à Séville, pour Lens, il en suffisait d’un pour faire exploser de joie Bollaert et assurer l’avenir européen des Sang & Or. Pas du genre à calculer, les Lensois en ont pris trois, grâce au déboulé d’Angelo Fulgini au bout de la soirée, sur un service plaqué or de Florian Sotoca. Vainqueur 2-1 en n’ayant touché que deux ballons dans la surface adverse, le gang des Artésiens a signé l’un des braquages de l’année face à des Sévillans pas beaucoup plus menaçants. Qu’importe la manière, l’essentiel était ailleurs pour un RCL qui n’avait besoin que d’un nul, et auteur d’une deuxième victoire en Ligue des champions cette saison. Un succès en C1 qui ouvre les portes de la C3 aux Lensois. La fête continuera à la fin de l’hiver.…

Par Adrien Hémard-Dohain, à Bollaert pour SOFOOT.com