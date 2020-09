Lens, supérieur et impressionnant, déguste la piquette bordelaise

Sûrs de leur force, les Sang et Or ont croqué tout cru des Bordelais aphones et rarement inspirés ce samedi sur la pelouse de Bollaert. Le vent souffle dans le dos des hommes du Pas-de-Calais, qui se hissent à la deuxième place de Ligue 1.

Lens 2-1 Bordeaux

Le carnet tactique de la troisième journée de Ligue 1

Costil, jusqu'à quand ?

Le seul sens de circulation en vigueur, ce samedi à Bollaert, était celui en direction des cages bordelaises. Jamais (ou presque) les Girondins n'ont été en mesure d'inquiéter le promu qui, après avoir scalpé Paris dix jours plus tôt dans son antre, s'est offert un autre beau poisson.À la pause, les Bordelais n'étaient parvenus qu'à aligner six passes dans les 35 derniers mètres lensois (contre 31, pour les Artésiens). Une statistique qui disait tout d'une première période presque parfaite pour les hommes de Franck Haise, qui ont mis à mal le 3-5-2 de Jean-Louis Gasset calqué sur celui du promu.Gaël Kakuta lance le premier les hostilités, à la suite d'une récupération au milieu de terrain. L'ancien Amiénois se joue de Laurent Kolscieny, mais écrase son plat du pied (4). Bordeaux réagit sur coup franc, la combinaison avec Youssouf Sabaly au centre s'achevant sur une frappe en extension de Rémi Oudin qui trouve la glotte de Jean-Louis Leca (8). La suite ? Une succession de vagues, sur les buts de Benoît Costil. Jonathan Clauss (13) ouvre trop son pied puis Florian Sotoca, omniscient dans le jeu en remise dos au but et dans les airs, combine avec Kakuta qui sert Ignatius Ganago. Le Camerounais se présente face Lire la suite de l'article sur SoFoot.com