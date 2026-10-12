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Lens-Sporting : la fable du Chaperon sang et or et du Grand méchant lion
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 22:22

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Jordan VERETOUT;Nuno TAVARES;Manuel UGARTE Lisbon, 10/12/2022 - Sporting Clube de Portugal hosted this evening at the Alvalade XXI stadium in Lisbon, Olympique de Marseille de France, in the match of the 4th Matchday, Group Stage, Group D, of the UEFA Champions League 2022/ 23. Nuno Tavares ; Manuel Ugarte; Jordan Veretout (Gerardo Santos / Global Images) - Photo by Icon sport - Photo by Icon Sport

Jordan VERETOUT;Nuno TAVARES;Manuel UGARTE Lisbon, 10/12/2022 - Sporting Clube de Portugal hosted this evening at the Alvalade XXI stadium in Lisbon, Olympique de Marseille de France, in the match of the 4th Matchday, Group Stage, Group D, of the UEFA Champions League 2022/ 23. Nuno Tavares ; Manuel Ugarte; Jordan Veretout (Gerardo Santos / Global Images) - Photo by Icon sport - Photo by Icon Sport

Ce mardi soir, l’hymne de la Ligue des champions va résonner à nouveau dans les travées du stade Bollaert. L’adversaire du jour, le Sporting Portugal, ne fait pas aussi peur que City ou Liverpool, les deux dernières équipes que Lens affrontera. Pourtant, l’historique récent des Lisboètes en Ligue des champions, et encore plus quand il s’agit d’affronter des clubs français, joue en leur faveur. Globalement, les équipes de Liga Portugal sont souvent bourreaux de celles de Ligue 1. Pourquoi ?

La saison dernière, du côté du Sporting, le numéro 3 aurait pu être le chiffre porte-bonheur du club. L’objectif de la saison ? Le « tricampeonato », comprenez le troisième titre de champion de rang. Au début du printemps, il y avait même encore la possibilité de remporter trois trophées tout court. Les Leões venaient de claquer une remontada à la sensation Bodø/Glimt, affrontaient Arsenal pour une place en demi-finales de Ligue des champions et étaient encore dans la course en championnat et en Coupe du Portugal. Mais, en l’espace de quelques jours, le ciel s’est grandement assombri au-dessus du stade José-Alvalade. Une courte élimination contre les Gunners , suivie d’une défaite dans le derby lisboète, laissant ainsi Porto filer vers le titre. La défaite en finale de Coupe contre la surprise Torreense aura marqué le point final d’une saison finalement terminée sans or. La fin également pour de nombreux joueurs : Geovany Quenda, Francisco Trincão, Morten Hjulmand, Pote ou encore Ousmane Diomandé. Tous ont dit adeus à Lisbonne.

Un début de saison contrasté

Devant tant de départs, faut-il penser que le Lion est blessé, après trois titres de champion en cinq ans ? Ce serait sûrement oublier l’essence des clubs portugais. Des départs, ils en connaissent tous les ans. À l’été 2025, Viktor Gyökeres rejoignait Arsenal, après avoir fini meilleur buteur du championnat. Qu’à cela ne tienne pour le Sporting CP. Recrutement de la vieille connaissance marseillaise Luis Suárez… meilleur buteur de la saison dernière.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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