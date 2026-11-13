Lens sort la carte surprise Didier Digard
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13 novembre (Reuters) - Le RC Lens a nommé Didier Digard, tout juste remercié par Le Havre, au poste d'entraîneur jusqu'en juin 2028, a annoncé le club artésien vendredi dans un communiqué. Didier Digard succède à Yannick Cahuzac, démis de ses fonctions ... Lire la suite
Pays-Bas 7-0 Grèce Buts : Summerville (6 e ), Reijnders (12 e , 18 e , 33 e ), Timber (40 e , 59 e ), Malen (61 e ) Comme un ouragan. Les Pays-Bas ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des nations en découpant la Grèce vendredi à Amsterdam ... Lire la suite
La magie de la coupe ! Les clubs de Ligue 2 entrent en lice ce week-end en Coupe de France, et l’un d’eux a déjà pris la porte. Dijon, sixième de Ligue 2, a été éliminé à domicile par Orléans , 14 e de Ligue 3, ce vendredi (1-2). L’USO a fait la différence en première ... Lire la suite
À la table des grands. Andrew Robertson n’oubliera pas le 13 novembre 2026 : le latéral de Tottenham célèbre sa 102 e sélection avec l’Ecosse à l’occasion de la réception de la Macédoine du Nord. Un cap symbolique puisqu’il égale le record détenu par l’immense ... Lire la suite
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