Lens sèchement battu par les Lyonnais en Première Ligue

Sale semaine pour les Lensois. Humiliés mercredi soir à domicile face à Côme (1-9), Les Sang et Or ont repris du dessert ce samedi. L’équipe féminine recevait l’ogre lyonnais, et forcément, les supporters lensois ont senti un air de déjà-vu . Prises à la gorge d’entrée de jeu en concédant quatre buts dans les vingt premières minutes, dont un doublé de Marie-Antoinette Katoto, les Lensoises sont rentrées au vestiaire en concédant un score de 5-1.

Les Lyonnes poursuivent leur récital

L’OL a profité du score pour faire tourner et les joueuses de Loïc Fievet pensaient avoir sauvé les meubles, mais Ada Hegerberg et Wendy Renard ont finalement participé à la fête en toute fin de rencontre. Avec 8 victoires en autant de rencontres, les Lyonnes poursuivent leur sans faute avec un incroyable bilan de 48 buts marqués (6 par match en moyenne) ! Lens reste lanterne rouge et attend toujours un premier succès cette saison.…

OC pour SOFOOT.com