Lens se moque de la diffusion catastrophique de la Première Ligue

Voir un match c’est bien, voir un but c’est mieux. Vous avez déjà connu la sensation de la télé qui s’éteint au moment d’un penalty ou votre live qui se coupe pile en même temps que le but ? Si oui, alors l’action de ce Marseille-Lens en Première Ligue vous fera peut-être revivre des moments traumatisants.

Alors qu’on entrait dans la 22 e minute du match, Roseline Eloissant s’apprête à centrer quand tout à coup… Rien du tout. Ou plutôt un écran avec une mire et un son sourd . Un bug d’un peu plus de cinq secondes. La prochaine image ? Les Lensoises célébrant un but que personne n’a vu. …

LP pour SOFOOT.com