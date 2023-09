Lens se fait rouler dessus à Monaco

Facundo MEDINA of Lens and Takumi MINAMINO of Monaco during the Ligue 1 Uber Eats match between Association Sportive de Monaco Football Club and Racing Club de Lens at Stade Louis II on September 2, 2023 in Monaco, Monaco. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Maître de son sujet de bout en bout à Louis-II, Monaco a imposé sa loi à une équipe de Lens de plus en plus méconnaissable. Les hommes de la Principauté sont seuls aux commandes de la Ligue 1, tandis que les Sang et Or occupent une place de relégable.

Monaco 3-0 Lens

Buts : Singo (24 e ), Golovine (36 e ) et Maripán (59 e ) pour l’ASM

En s’empêtrant encore une fois dans ses errements pour poursuivre son début de saison inquiétant, Lens a connu ce samedi soir à Monaco une nouvelle déroute qui ne ressemble plus vraiment à un accident, mais à une triste habitude. Nettement dominateur dans le premier acte, l’ASM a vite fait la différence pour remporter ce match de gala et s’octroyer seul un fauteuil de leader que personne ne viendra lui contester ce week-end (3-0). Une équipe en pleine bourre, meilleure attaque du championnat (13, désormais) malgré le ralentissement à Nantes la semaine passée (3-3), une autre paralysée par le doute après n’avoir pris qu’un point depuis le début de saison : ce choc entre deux outsiders de Ligue 1 a simplement confirmé les chiffres, et les deux dynamiques, à défaut de servir de déclic aux vice-champions de France.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com