Lens s'incline pour son dernier match avant le Trophée des champions
Lens 0-2 Sunderland
Buts : Hume (67e), Isidor (83 e ) pour les Black Cats
La machine s’est grippée. Pour son dernier match de préparation, Lens recevait Sunderland à Bollaert pour leur premier match à domicile de cette saison 2026-2027. La fête n’a pas été totale puisque les Sang et or se sont inclinés 2 à 0 face aux Black Cats , huit jours avant de défier le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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