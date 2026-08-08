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Lens s'incline pour son dernier match avant le Trophée des champions
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 18:14
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Lens s'incline pour son dernier match avant le Trophée des champions

Lens s'incline pour son dernier match avant le Trophée des champions

Lens 0-2 Sunderland

Buts : Hume (67e), Isidor (83 e ) pour les Black Cats

La machine s’est grippée. Pour son dernier match de préparation, Lens recevait Sunderland à Bollaert pour leur premier match à domicile de cette saison 2026-2027. La fête n’a pas été totale puisque les Sang et or se sont inclinés 2 à 0 face aux Black Cats , huit jours avant de défier le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions.…

LB pour SOFOOT.com

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