Lens s'impose facile à domicile et rend vert de rage Saint-Étienne

Réduits rapidement à dix puis à neuf, les Stéphanois n'ont jamais existé chez le promu. L'exil de Wesley Fofana vers Leicester a de nouveau montré les failles béantes d'une défense verte aux abois, coulée comme il se doit par des Lensois dont l'été indien se prolonge (2-0).



Lens 2-0 Saint-Étienne

Arrière-garde verte et nulle

L'image, à elle seule, résume la première période stéphanoise en ce samedi après-midi sous la traditionnelle grisaille artésienne. Bastien Dechepy siffle la mi-temps, Denis Bouanga se saisit du cuir et décoche une praline dans le ciel de Bollaert. L'instant dit tout de la frustration des hommes de Claude Puel, dont les 45 premières minutes se résument à une lutte perpétuelle pour ne pas sortir du néant. Les Stéphanois étaient, pourtant, prévenus : Lens avait déjà scalpé le Paris Saint-Germain (1-0) et Bordeaux (2-1), à domicile. Rien n'y fait, l'entame est Sang et Or dans les grandes largeurs. Hormis une belle tentative croisée de Bouanga détournée par Jean-Louis Leca (4) suivie d'une frappe dans les tribunes d'Arnaud Nordin quelques secondes plus tard, les Verts se sont pris en pleine poire la marée lensoise. Un être vous manque, et tout est dépeuplé.Sans Wesley Fofana, qui a traversé la Manche pour 35 millions d'euros (et cinq en bonus) direction Leicester, le vide est immense dans l'axe. Timothée Kolodziejczak se retrouve comme célibataire, et cette rupture n'est pas digérée. Le gamin natif d'Arras, formé à la Gaillette, manque d'abord de marquer dans son propre but à la suite d'un centre de Jonathan Clauss (3). Puis il se fait manger comme un bleu, par Ignatius Ganago. Le meilleur buteur de Ligue 1 (quatre buts) enrhume le Stéphanois, qui ne trouve pas mieux que de le sécher par derrière. Penalty, carton jaune, jusqu'à ce que l'arbitre comprenne que Ganago ne fait pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com