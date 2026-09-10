Lens renverse le Slavia Prague au bout de la folie

Lens renverse le Slavia Prague au bout de la folie

Le RC Lens a empoché une victoire qui vaut bien plus que trois points sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Pour la première journée de Ligue des champions, les hommes de Dino Toppmöller sont revenus de nulle part.

Slavia Prague 2-3 Lens

But : Šturm (51 e , 88 e ) pour les Tchèques // Sima (73 e ), Thauvin (90 e +1), Aguilar (90 e +3) pour les Français

Expulsion : Konečný (49 e ) …

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com