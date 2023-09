Lens peut relever la tête

À la peine en championnat, les Sang et Or n'ont pas raté leur retour dans la plus grande des compétitions européennes. D'abord ballottés par les comparses d'Ocampos, les hommes de Franck Haise sont revenus dans le coup et auraient même pu l'emporter.

Séville FC 1-1 RC Lens

Buts : Ocampos (9 e ) pour les Sévillans // Fulgini (24 e ) pour les Lensois.

Deux décennies dans la salle d’attente, c’est long. Mais après 21 ans sans Ligue des champions, les Lensois ont été à la hauteur de l’enjeu devant des Sévillans pas plus fringants, mais qui auraient pu se faire la malle à l’expérience. Fulgini aura été le détonateur du réveil en terre andalouse.…

Par Florent Caffery, au stade Sánchez-Pizjuán pour SOFOOT.com