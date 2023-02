Lens perd encore des points face à Brest

Ça ne fait plus de doute, Lens marque clairement le pas. Sur la pelouse du Stade Brestois, le RC Lens n'a pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1) et perd deux points précieux dans sa quête d'une place en Ligue des Champions. Les Lensois n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs en ligue 1 (1v, 3n, 1d) et peuvent voir Marseille prendre 3 points d'avance en cas de victoire face à Nice ce dimanche soir. À Francis Le Blé, les deux formations ont livré une partie extrêmement plaisante et pleine de rythme. Et c'est les Pirates qui ont fait la différence les premiers grâce à un but de Jérémy Le Douaron sur une superbe passe de Pierre Lees-Melou (54e). Lens a beaucoup tenté et s'est d'abord heurté à un Marco Bizot encore décisif sur sa ligne. Mais les Sang et Or s'en sont remis au premier but en L1 de Jonathan Gradit (83e). Avec ce match nul, Brest passe 14e et prend 2 longueurs d'avance sur la zone rouge.

