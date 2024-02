Lens obtient un bon match nul face à Fribourg

Malmené par Fribourg dans son antre de Bollaert lors de ce barrage aller (seizième de finale) de la Ligue Europa, Lens peut s'estimer heureux de terminer cette rencontre avec un score nul et vierge (0-0). Il faudra montrer bien plus jeudi prochain à l'Europa-Park (Allemagne) pour espérer se qualifier.

Lens 0-0 Fribourg

Après une campagne de Ligue des champions plus qu’honorable, conclue à la troisième place du groupe B avec huit points, le RC Lens, mis en confiance par trois victoires consécutives en Ligue 1, n’a pas démarré sa route vers les 8 es de finale de la Ligue Europa de la meilleure des manières en concédant un match nul ce jeudi soir lors de son barrage aller face à Fribourg (0-0). Imprécis et nerveux, les hommes de Franck Haise peuvent remercier Brice Samba et Kevin Danso, auteurs de deux interventions décisives, sans qui l’addition aurait été salée.

Un premier acte animé mais stérile

Pour cette affiche inédite entre les deux équipes dans un stade Bollaert incandescent, à guichets fermés pour la 41 e fois d’affilée, les Lensois, prudents, commencent la rencontre au petit trot, laissant les Griffons accaparer le cuir. Mais les Sang et Or montent rapidement en puissance et les premiers frissons viennent d’une tête de Przemyslaw Frankowski (5 e ) et d’une talonnade de Florian Sotoca (9 e ). C’est pourtant l’avant-centre hongrois Roland Sallaï, idéalement servi dans les seize mètres à la suite d’un une-deux avec Maximilian Eggestein, qui joue le trouble-fête en fracassant la barre transversale d’un Brice Samba pétrifié (18 e ). Après cette belle frayeur, les hommes de Franck Haise réagissent : Massadio Haïdara combine avec Ely Wahi avant de tenter une frappe puissante, mais le défenseur adverse Yannik Keitel éloigne le danger d’un tacle salvateur (21 e ). Cette rencontre, bien équilibrée, s’emballe, et les deux équipes se montrent dangereuses à tour de rôle. Trouvé par Ritsu Doan, le remuant Sallaï passe tout près de faire trembler les filets, mais sa tête est trop décroisée (26 e ). Les Artésiens tentent, sans réussite, à l’image de la reprise de volée de Sotoca (34 e ), mais peuvent s’estimer heureux de rentrer au vestiaire avec un score vierge, tant l’équipe allemande, menée par un Doan piquant mais maladroit, s’est montrée menaçante en fin de première période.…

Par Thomas Morlec, à Bollaert pour SOFOOT.com