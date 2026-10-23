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Lens ne pourra pas compter Ismaëlo Ganiou ces prochaines semaines
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 11:31

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Lens ne pourra pas compter Ismaëlo Ganiou ces prochaines semaines

Lens ne pourra pas compter Ismaëlo Ganiou ces prochaines semaines

Gani-out. Le RC Lens a communiqué ce vendredi matin sur la blessure du jeune défenseur central Ismaëlo Ganiou . Ressentant une nouvelle gêne au genou gauche lors de son retour à l’entraînement de jeudi, l’international espoir a subi « une intervention chirurgicale mineure. Opéré avec succès ce matin, le défenseur artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines». a fait constater le Racing.

Un titulaire indiscutable

Le natif de Lille a déjà disputé huit rencontres cette saison en s’imposant comme un titulaire malgré la valse des entraîneurs du club artésien. Ganiou est le deuxième défenseur de Lens à se blesser au genou cette saison après Maik Nawrocki, victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche en août dernier. On en arriverait à se demander qui sera le prochain Lensois à se blesser face à ce qui ressemble à un début d’hécatombe. L’absence du jeune franco-burkinabé s’est d’ailleurs faite particulièrement ressentir face au Club Bruges (3-0) en Ligue des champions en début de semaine. …

MB pour SOFOOT.com

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