information fournie par So Foot • 21/05/2023 à 19:14

Lens ne flanche pas à Lorient et se rapproche de la Ligue des champions

FC Lorient 1-3 RC Lens

Buts : Faivre (6 e ) pour les Merlus // Sotoca (20 e ), Thomasson (25 e ) et Fofana (87 e ) pour les Sang et Or

TB pour SOFOOT.com