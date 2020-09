Lens mine le moral du PSG

Grâce à une grossière erreur de Bulka suivie par un Ganago opportuniste, le RC Lens s'impose contre le champion de France en titre (1-0). Pour sa grande première de la saison 2020-2021, le PSG s'est pris les pieds dans le tapis.

RC Lens 1-0 Paris Saint-Germain

Alerte à Ganago

Les scénarios de Lens-PSG

C'est une rentrée que le Paris Saint-Germain préférera oublier. Un peu moins de trois semaines après sa défaite face au Bayern en finale de Ligue des champions, le PSG a démarré sa saison un 10 septembre à Lens. Aucune équipe n'avait débuté aussi tard depuis la première édition de l'histoire du championnat de France, en 1933. Dès lors, il fallait bien ajouter une dimension historique à la rencontre en question : face à une équipe promue en Ligue 1, Paris est tombé après quinze matchs sans défaite en championnat. Comment ? Sur une bourde de son gardien de but d'abord, mais aussi au terme d'une prestation collective largement insuffisante.Dès le départ, l'entrée des vingt-deux acteurs sur l'air de La Marseillaise chantée à l'unisson par les 5000 Lensois présents dans les travées du stade Bollaert met du baume au cœur, cinq ans après la dernière rencontre des Sang et Or en Ligue 1. Ensemble, les spectateurs ont le mérite de mettre de l'ambiance dans un championnat qui en manque cruellement depuis son entrée en matière. Dès lors, Lens se procure la première occasion de la partie quand après deux feintes de frappe successives, Igniatius Ganago finit par tenter sa chance et trouve le poteau gauche d'un Marcin Bulka battu (17). Thomas Tuchel avait prévenu, cela se voit : Paris est en mode diesel.Malgré cela, la réponse des récents finalistes de la dernière C1 ne se fait