Lens met le PSG au pas

Brillant et intense, le RC Lens de Franck Haise et de Loïs Openda a dynamité un PSG qui n'a toujours pas décuvé. Le titre n'est peut-être pas encore la chasse gardée du club de la capitale, orphelin de Lionel Messi.

Lens 3-1 Paris Saint-Germain

Superman et Loïs

Vêtus d'or en l'honneur de la Sainte-Barbe, les joueurs du Racing Club de Lens ont rempli les yeux des fidèles de Bollaert d'étoiles. Pour la 100de Franck Haise sur le banc nordiste, le RCL a donné une leçon d'intensité, de pugnacité et de tranchant à un PSG toujours pas reconnecté aux joies de la Ligue 1. Les Parisiens n'ont plus que quatre points d'avance sur leur dauphin lensois, alors gageons que Galette et consorts attendent avec impatience le retour de leur champion du monde argentin.Dans une ambiance de fête et de communion, alors que ceà la française est boycotté par plusieurs groupes de supporters aux quatre coins de l'Hexagone, Lens se rue sur un PSG déplumé de deux de ses stars. Florian Sotoca renverse sur Massadio Haïdara au second poteau. L'international malien remise sans contrôle, un ballon que Gianluigi Donnarumma repousse mal, et que Przemysław Frankowski volleye du gauche dans le but vide (). Mais en miroir ou presque, Carlos Soler prend le jeu à son compte, et trouve Nordi Mukiele, excentré sur la droite de la surface lensoise. L'ancien pensionnaire du RB Leipzig remise vers Hugo Ekitike, qui surgit devant Brice Samba, et conclut à bout portant (), alors que le portier des locaux semblait avoir été gêné et touché dans sa sortie.Revigoré par ce coup du sort et le sentiment d'injustice, Samba s'oppose à la frappe soudaine de Kylian Mbappé (17), avant de forcer la conclusion d'Ekitike dans le petit filet. La défense parisienne, elle, laisse systématiquement son second poteau ouvert aux quatre vents, mais Alexis… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com