Lens met fin à la cavale brestoise

À Bollaert, le Racing a stoppé la série du Stade brestois à l'issue d'un très gros combat (1-0) et rappelé que rien n'était encore fait, dans la course à l'Europe.

RC Lens 1-0 Stade brestois

But : Aguilar (32 e ) pour les Sang et or

« Vous imaginez le Real qui vient à Le Blé ? Je ne sais même pas s’il serait homologué. Le foot a ce côté génial, et si Brest accroche un ticket pour l’Europe, on ne pourra pas dire qu’on l’a volé » : dans les colonnes du dernier numéro de SO FOOT , sorti du four ce jeudi, Éric Roy évoque un rêve qui grandit à Brest : la Ligue des champions. Mais ce samedi soir à Bollaert, le RC Lens a rappelé au deuxième du championnat que pour entendre la petite musique l’an prochain dans la cité du Ponant, le chemin était encore long. Vainqueur de cette superbe bagarre en ayant beaucoup subi (1-0) , le Racing recolle à quatre points derrière le SB29, qui n’avait plus perdu depuis treize rencontres en Ligue 1 et risque également de voir Lille et Monaco revenir tout près, dimanche.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com