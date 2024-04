Lens : mal à l’Haise ?

Toujours engagé dans la course à l’Europe, le RC Lens traverse une légère zone de turbulences symbolisée par Franck Haise, dont l’avenir au sein du club paraît flou.

Le derby du Nord disputé le 29 mars dernier a laissé quelques traces du côté du RC Lens. En raison d’une défaite cruciale dans la course à l’Europe d’abord (2-1), et des répercussions sur les affaires internes ensuite. Parmi elles ont ainsi émergé de supposées tensions entre Franck Haise et sa direction. Au sortir de la rencontre, l’entraîneur lensois s’est effectivement fendu d’une sortie énigmatique : « On fait ce que l’on peut, avec l’effectif que l’on a. » Un message clair, dont les destinataires étaient à peine masqués. Est-ce une pique adressée à ses joueurs pour les réveiller ? Ou une attaque à peine voilée envers des dirigeants dont le recrutement n’a visiblement pas été inspiré ? Des questions que les Sang et Or ont rapidement tenté de balayer.

Arnaud Pouille, directeur général du RCL, a ainsi éteint le début d’incendie en réitérant sa pleine confiance envers son coach et l’ensemble de sa structure dirigeante : « Ils savent pertinemment les attentes du club sur les réalisations à mener, le calendrier. Ils travaillent sur des projets structurants ; ils sont en poste. » Pour le reste, Franck Haise s’est chargé de revenir sur ses propos, s’évitant une tension inutile dans un sprint final attendu. « On fait plutôt du mieux possible avec ce qu’on est, c’est ça que j’aurais dû dire. Mes propos sont toujours interprétés… Et je suis très fier de ce qu’on est , affirmait-il dans une belle opération de déminage. J’ai toujours confiance en mes joueurs et beaucoup d’ambition pour qu’on aille chercher une place européenne. » …

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com