Lens limoge Philippe Montanier par Matthieu Cointe (iDalgo) Philippe Montanier n'est plus l'entraîneur du RC Lens. Le club de Ligue 2 a déclaré dans un communiqué avoir suspendu l'activité de son coach, qui officiait à ce poste depuis mai 2018. Troisièmes du championnat, les Sang et Or viennent d'enchainer deux défaites de suite et ont cédé leur deuxième place directement qualificative pour la Ligue 1 à l'AC Ajaccio. En 2020, Lens n'a remporté qu'un seul de ses sept matchs disputés. Samedi dernier, ils se sont lourdement inclinés à domicile contre Caen (1-4). La goutte d'eau pour Philippe Montanier. Il sera remplacé jusqu'à nouvel ordre par Franck Haise, actuel entraîneur de la réserve lensoise (N2). Son adjoint, Alou Diarra, devrait le suivre dans cette aventure.

