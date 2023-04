Lens, les larmes à la main

Débarqué au Parc des Princes en dauphin du PSG, le RC Lens, réduit à dix après moins de vingt minutes de jeu, a été séché au tableau d’affichage, mais aura surtout secoué les Parisiens sur le tableau noir.

Franck Haise avait pointé le bout de son nez, vendredi, pour abattre une carte sur la table : celle du match où son RC Lens, dauphin de Ligue 1 et propriétaire de la meilleure défense du pays, n’avait « rien à perdre » . Fallait-il vraiment le croire ? Son calme, ainsi que celui affiché par un Adrien Thomasson venu à la tribune jouer, de son côté, la carte du « bonus », poussaient à le faire, même si l’appétit d’un groupe vient en mangeant et même si l’on était très curieux de voir ces Sang et Or joueurs en toute circonstance retrouver un PSG qu’ils avaient envoyé dans le décor au premier jour de la reprise post-Coupe du monde. Ce jour-là, Lionel Messi manquait à l’appel, mais les Nordistes avaient surtout accepté de sortir toutes dents dehors sur des Parisiens également amputés de Neymar et avaient réussi à prendre le contrôle du sablier, du rythme et du combat physique. Alors, pourquoi pas recommencer ? Verdict : les Lensois ont, évidemment, cherché à le faire dès la première seconde samedi soir, au Parc des Princes.

Ils ont d’abord passé les vingt premières minutes de la rencontre à se partager le ballon avec des hôtes qui ont été relativement prudents, trop effrayés à l’idée de concéder des grands espaces à dévorer en transitions offensives à leurs invités du soir, notamment à Openda. Ainsi, on a vu la bande d’un Haise qui avait décidé de laisser Florian Sotoca sur le banc au coup d’envoi sortir les lances, Fulgini venant notamment gratter un premier ballon haut dans les pieds d’Hakimi après moins de 90 secondes et Openda n’hésitant pas à s’arracher sur chaque centimètre de gazon pour aider ses potes (il a, par exemple, gratté un ballon à Messi au quart d’heure de jeu). Sur les phases de possession parisiennes, on a aussi vu de la discipline de la part d’un bloc très serré, disposé en 5-4-1 avec Thomasson et Fulgini très intérieurs pour forcer le PSG à s’excentrer afin de mieux l’enfermer. Le leader de Ligue 1 a alors longtemps avancé avec difficulté et à la demi-heure, seul Mbappé, qui a dû attendre treize minutes pour sourire en démarrant sa mobylette sous le nez de Gradit, et Hakimi, alerté par l’attaquant français au terme d’une belle combinaison (9e), avaient réussi à toucher le ballon dans une su

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes pour SOFOOT.com