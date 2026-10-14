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Lens, les baptêmes du jeu
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 01:34

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Lens, les baptêmes du jeu

Lens, les baptêmes du jeu

Dans la compétition des réalistes, Lens a été plombé par sa fougue contre le Sporting (0-2), laissant ses trois défenseurs bien trop seuls face au quart de finaliste de la dernière épreuve. Pour son baptême européen, Yannick Cahuzac ressort avec des regrets, et il a bien raison.

Aucune victoire en sept soirées. Voilà le triste bilan des clubs français contre les clubs portugais en Ligue des champions depuis l’été 2024, date d’intronisation de la nouvelle formule de la piste aux grandes étoiles. La dernière en date est un Lens-Sporting (0-2) de fin d’après-midi, du genre de ceux qui font fermer les boutiques du Pas-de-Calais à 16 heures pour commencer l’apéro et se mettre à rêver. Yannick Cahuzac, aussi pressé qu’une ancienne ministre de la transition écologique croisée dans le train, n’a pas eu le droit à la bière. Il a raté son baptême européen, autant que son équipe a foiré son retour en Ligue des champions malgré l’ambiance et les rappels ( « Depuis la Ligue 2 jusqu’à la LDC, non aux matchs à 18h45 en semaine » ). La leçon est frustrante.

Presser, c’est s’exposer

Une défaite en Ligue des champions à Bollaert, Lens n’avais pas connu ça en 2023-2024, date de sa dernière sortie en C1, ni en 2002-2003. Il fallait donc remonter à décembre 1998, un soir d’hiver, contre le Dynamo Kiev. Cahuzac n’était encore qu’un ado, et le 3-4-3 existait à peine. Depuis, Thomas Tuchel, Antonio Conte et d’autres l’ont popularisé. Lens, depuis Philippe Montanier puis surtout Franck Haise, en passant par Will Still, qui a dû s’adapter, Dino Toppmöller, qui n’a pas eu le temps, et Pierre Sage, en a fait une marque déposée. Une déclinaison tactique des Corons. Si les jeunes, en témoignent les U19, vainqueurs de leurs homologues portugais plus tôt dans la journée, peuvent évoluer à quatre, Cahuzac a choisi de conserver ce système. On ne touche pas au dogme. Cela a parfaitement marché contre Lyon, vendredi dernier (2-1). Pas du tout ce mardi.…

Propos recueillis par UL et HG à Bollaert

Par Ulysse Llamas, à Bollaert pour SOFOOT.com

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