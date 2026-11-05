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Lens : le naufrage est collectif
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 08:58

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Lens : le naufrage est collectif

Lens : le naufrage est collectif

Lens est entré dans l'histoire de la pire des manières mercredi soir, à Bollaert, en subissant une débâcle historique (1-9). Ceux qui étaient là ne l'oublieront pas, même s'ils n'auraient pas dit non à un coup de Neuralyzer.

Si l’on attendait pour prendre sa frite dans les coursives, on aurait presque pu croire que les « olé ! » qui résonnaient en deuxième période étaient le signe d’un Racing Club de Lens flamboyant mercredi soir. Presque. Les Lensois étaient bien plus Sang que Or face à Côme, un poids lourds qu’ils ont pris à pleine vitesse (1-9), sans trop comprendre ce qui était en train de se passer. Ils avaient fait de Bollaert une force pour croire aux huitièmes de finale en 2023 – Arsenal s’en souvient – mais la campagne européenne 2026-2027 vient à peine de démarrer que le Racing est déjà tombé deux fois dans son antre. Et le carnage de mercredi laissera des traces.

Bollaert ne répond plus

Les Lensois n’avaient même pas l’esprit à regarder le classement et à se dire qu’au moins, ils restaient devant le voisin lillois, à un point de la zone des barrages. Les têtes étaient au fond des chaussettes, même devant la friterie en sortie de stade. Le premier but de Côme, dès la septième minute, a donné le ton : Ruben Aguilar s’est fait manger dans les airs et ses coéquipiers, stupéfiants de passivité, ont regardé le ballon se diriger vers le deuxième poteau, où Jacobo Ramon et Anastasios Douvikas se jetaient comme des mords de faim. La tribune Marek avait pourtant prévenu son équipe avec une banderole dénonçant des joueurs « absents » lors du derby de vendredi. Sans effet.…

Par Quentin Ballue, à Lens pour SOFOOT.com

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