Lens, la mauvaise mine

Surclassé à l'Emirates, Lens a pris une claque qui restera dans les mémoires (6-0). Remis à sa place par une équipe d'Arsenal impitoyable, le sixième de Ligue 1 lorgne désormais la Ligue Europa.

La marche était trop haute. Bien trop haute. Dépassé à tous les niveaux, Lens a coulé sur la pelouse de l’Emirates mercredi soir (6-0). Tel un Brahim Asloum sur le ring face à un Francis Ngannou, le Racing s’est pris des patates de tous les côtés et a fini salement amoché. Le combat a vite été plié. Les Sang et Or en sortent avec la plus lourde défaite de l’ère Haise, effaçant les 4-0 infligés par Lille en octobre 2020 et par Brest en novembre 2021. Il faudra s’en relever, et vite.

Jesus crie

Invaincu après trois matchs de Ligue des champions, le RC Lens avait essuyé un premier revers à Eindhoven (1-0) lors de la quatrième journée, sans démériter, prouvant une fois encore qu’il pouvait nager avec les gros poissons. Impossible d’en dire autant mercredi. Performante en championnat (cinq clean-sheets consécutifs), la défense nordiste a craqué quatre fois dans la première demi-heure sur la pelouse londonienne. Kai Havertz a ouvert les festivités sur une passe de Gabriel Jesus, qui a dominé Kevin Danso dans les airs alors qu’il rend 15 centimètres à l’Autrichien sur la toise. Le symbole d’une soirée où la détermination des Gunners a rétréci un Racing habitué à s’élever face à l’adversité. Przemysław Frankowski a vécu un calvaire face à la vivacité de Jesus et Gabriel Martinelli. Franck Haise a activé un levier inhabituel compte tenu de l’intensité de la tempête en sortant, entre autres, son talisman Florian Sotoca dès la mi-temps. Sans réussir à inverser le cours des choses.…

Par Quentin Ballue, à l'Emirates pour SOFOOT.com