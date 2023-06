information fournie par So Foot • 29/06/2023 à 16:55

Lens jouera un mastodonte de Premier League en présaison

Préparation Ligue des champions.

Pendant que la Ligue 1 et la Ligue 2 dévoilent leur calendrier pour la saison prochaine, le RC Lens a aussi de croustillantes annonces à faire. Le club artésien a dévoilé une liste de matchs amicaux qu’il disputera pour préparer son exercice 2023-2024 et sa campagne européenne. Au programme ? Dunkerque (Ligue 2), Amiens (Ligue 2), Dijon (National 1), Sochaux (National 1), mais aussi plusieurs écuries étrangères prestigieuses avec Wolfsbourg (Bundesliga), le Torino (Serie A) et surtout Manchester United (Premier League) pour clôturer le bal.…

AC pour SOFOOT.com